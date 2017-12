TIM regala ai propri clienti TIM Show per un anno!

A partire da questa domenica,regala ai propri clienti mobili: le migliori playlist di TIMMUSIC senza consumare il traffico dati , i giochi di Gameloft, le serie TV di Studio+, e notizie dall’Italia e dal mondo. Tutto sul proprio smartphone, per un anno.

Grazie alla connessione ultra veloce della banda ultralarga 4G di TIM, i clienti potranno ascoltare oltre 2.500 brani musicali di TIMMUSIC organizzati in playlist senza consumare il traffico dati, vedere 40 serie TV brevi e originali di Studio+ con episodi di 10 minuti anche in lingua originale, divertirsi con i migliori giochi Gameloft quali Paddington Run, Asphalt 8: Airborne, Modern Combat Versus, Dragon Mania Legends e rimanere sempre aggiornati grazie alle notizie di attualità di TIM MyNews.

TIM SHOW a portata di App per 1 anno, e gratis. Una nuova offerta che conferma l’attenzione di TIM verso i propri clienti, e sottolinea l’impegno dell’azienda nel percorso di diffusione della cultura digitale anche nel tempo libero. Il cliente dovrà semplicemente scaricare l’App dedicata a ciascun servizio per accedere ai contenuti.

Un recente studio indica che nei prossimi sei anni si registrerà una crescita esponenziale del traffico dati dai dispositivi mobili, otto volte superiore a quella attuale, arrivando a superare i 100 Exabyte al mese, pari a 5,5 milioni anni di visione di video HD in streaming. Entro il 2023 il 95% del traffico dati sarà generato dagli smartphone contro l'attuale 85% e a fare da traino saranno i contenuti video, che raggiungeranno il 75% del traffico totale rispetto all’attuale 55% (fonte: Ericsson Mobility Report).