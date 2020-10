TIM regala il traffico di Immuni: non consumerà i giga delle offerte

TIM, allo scopo di spingere l’utilizzo ed installazioni di Immuni da parte dei cittadini italiani, ha lanciato una nuova opzione che di fatto impedisce all’app di consumare i gigabyte inclusi nella promozione.

Nelle ultime ore sono tanti gli utenti che hanno ricevuto l’SMS informativo, in cui si legge che “TIM è vicina a te e alle famiglie nella battaglia al Coronavirus. Con TIM utilizzi l’app Immuni senza consumare i Giga della tua offerta dati”.

Nella pagina dedicata, l’operatore telefonico spiega che l’utilizzo di Immuni in Italia non comporterà alcun consumo di giga presenti nelle offerte dati, ed anche in assenza di una promozione attiva sarà comunque possibile usare il client di Bending Spoons. TIM, inoltre spiega che “in caso di utilizzo dell’l’App Immuni mediante una Carta SIM TIM di tipo prepagato ad essa associata è necessario disporre sempre di credito telefonico residuo maggiore di zero”.

E’ chiaro però che siamo di fronte ad un’applicazione che non è nota per il consumo di batterie o giga, dal momento che la connessione ad internet avviene solo saltuariamente e per segnalare la positività attraverso il sistema interno. Ad esempio, sul nostro smartphone, dove abbiamo installato Immuni al day one, nel giro di quattro mesi è stato registrato un consumo di appena 1,1 megabyte. L’iniziativa però è sicuramente lodevole.