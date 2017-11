TIM regala una ricarica da 250 Euro, ecco come partecipare

TIM ha lanciato nella giornata di oggi un’interessante promozione battezzata “ Vinci la Ricarica per Un Anno ”, attraverso cui l’operatore blu promette di regalare, ai fortunati vincitori del concorso, dieci ricariche da 250 Euro l’una.

Per partecipare al concorso basta accedere al sito web TIM.it o all’applicazione MyTim Mobile, ed effettuare una ricarica da 25 Euro. La telco metterà in palio, ogni settimana, dieci ricariche per un anno dal valore complessivo di 250 Euro.

Parteciperanno automaticamente al concorso tutti coloro che fino al 3 Dicembre effettueranno una ricarica da almeno 25€ sul sito www.tim.it, m.tim.it, da APP MyTIM Mobile e TIMinternet. Inoltre i clienti che effettueranno per la prima volta (nell’arco di un anno) una ricarica online parteciperanno due volte all’estrazione.

Il bonus verrà erogato in un’unica soluzione, e potrà essere utilizzato per il rinnovo di promozioni, chiamate vocali, SMS e navigazione dati. Questo avrà una scadenza di venti anni dall’attivazione.