TIM, regalo per San Valentino: ecco come attivare i Giga gratuiti

In seguito ai regali di Vodafone per San Valentino, torniamo a trattare l'argomento per via dell'arrivo di un omaggio da parte di un altro operatore telefonico. Ci riferiamo a TIM, che ha deciso di regalare Giga gratuiti.

Infatti, in queste ore gli utenti coinvolti stanno ricevendo un SMS, che conferma a questi ultimi la possibilità di attivare Giga gratuiti validi per la giornata di San Valentino, ovvero oggi 14 febbraio 2021. Se avete ricevuto l'apposito messaggio, vi basterà dunque rispondere a quest'ultimo mediante un "SI" per poter sfruttare la connessione dati senza che l'apposito contatore incrementi. La condizione è dunque quella di rientrare tra coloro che hanno ricevuto il succitato messaggio di testo.

In ogni caso, i Giga gratuiti vanno attivati da parte dell'utente, quindi non fate l'errore di pensare che siano già stati abilitati di default. La disattivazione avverrà poi in automatico al termine della giornata odierna. Nel caso l'SMS non arrivi, potreste non avere un piano o promozione compatibili con l'iniziativa.

Insomma, un po' tutti i principali operatori telefonici stanno effettuando degli omaggi ai propri clienti in questo San Valentino 2021. Ricordiamo infatti che, oltre alle già citate TIM e Vodafone, WindTre ha già annunciato da tempo i Giga gratuiti per oggi 14 febbraio 2021.