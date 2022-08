TIM resta miglior operatore mobile in Italia ma perde clienti: occhio a Iliad!

L’ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni pubblicato dall’AGCOM in data 1° agosto 2022 e riguardante il primo trimestre dell’anno corrente parla chiaro: TIM resta l’operatore mobile leader in Italia per quanto riguarda la quantità di clienti attivi, ma attenzione alla costante crescita di Iliad!

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, il provider guidato da Pietro Labriola è ancora il market leader con il 28,5% delle SIM attive in Italia, che ammontano a un totale di 106,5 milioni tra SIM Human e Machine to Machine – in crescita di 374mila schede circa su base trimestrale. Vodafone segue a ruota con il 28,2% mentre WindTre controlla il 24,4% del mercato. Nonostante il continuo successo, però, tutti e tre gli operatori telefonici storici italiani stanno assistendo a un calo di clienti: per TIM ammonta allo 0,4% in meno, per Vodafone allo 0,5% e per WindTre si parla di un punto percentuale in meno.

A beneficiarne sono gli operatori virtuali, che continuano a crescere da diversi trimestri: il caso di Iliad è notevole, dato che costituisce il quarto operatore mobile in Italia per numero di SIM totali con una crescita dell’1,1%. Per SIM Human, invece, si parla di un aumento dell’1,6% tale da rendere la quota di mercato pari a 11,3 punti percentuali, contro i 22,8 di Vodafone. A guidare questo aumento del market share sono le ottime offerte proposte, tra cui l’ultima Flash 150 da 9,99 Euro al mese lanciata a inizio agosto.

Gli altri MVNO crescono meno, ma sembrano attrarre sempre più clienti storici dei tre grandi operatori: per schede SIM totali si parla di un aumento dello 0,9%, mentre le SIM in possesso a utenti umani sono salite dell’1,3%.

Ricordiamo, ad ogni modo, che gli operatori virtuali Kena, ho. Mobile e Very Mobile rientrano dentro i rispettivi operatori principali, rispettivamente TIM, Vodafone e WindTre.

I dati del prossimo trimestre potrebbero rivelare novità importanti per Iliad: considerata la crescita costante di questi anni, ci si potrebbe aspettare l’affermazione come quarto operatore principale di riferimento sul territorio italiano.

Tornando però su TIM, a giugno il 5G si è espanso in Italia coprendo altre 21 località.