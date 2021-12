TIM rilancia offerte xTE a partire da 4,99 Euro al mese: i piani disponibili

In seguito al ritorno delle offerte TIM xTE Unlimited anche in 5G, l’operatore telefonico italiano riattiva alcune interessanti offerte per già clienti parte della gamma xTE, ma più economiche. Attive fino al 31 gennaio 2022, queste promozioni partono da 4,99 Euro al mese: vediamo cosa offrono nel dettaglio.

Come ripreso da MondoMobileWeb, ci sono offerte per tutti i gusti e portafogli: si parte dal piano economico TIM Entry M con minuti di chiamate illimitati e 1 Giga di Internet a 4,99 Euro al mese, e si passa poi a xTE 5 M sempre con minuti senza limiti ma con 5 Giga, il tutto a 5,99 Euro al mese. Entrambi sono piani di fascia bassa che, come avrete capito, escludono gli SMS dal pacchetto. Attenzione, perché ciò varrà anche per il resto delle offerte della gamma.

Passando a mensilità più importanti troviamo TIM xTE 10 M New a 7,99 Euro al mese con 10 Giga di traffico e minuti di chiamate illimitati. A 9,99 Euro al mese alcuni clienti potranno accedere invece a TIM xTE 20 M con 20 Giga, xTE 30 M da 30 Giga o xTE 50 M New da 50 Giga. A 12,99 Euro al mese ci sarà dunque il piano xTE 100 M con inclusi ben 100 Giga di traffico Internet.

Infine, si segnalano anche promozioni più costose come TIM xTE 30 XL e xTE 50 XL entrambe da 17,99 Euro al mese ma con rispettivamente 30 e 50 Giga di traffico mobile. Come già specificato, i clienti interessati potranno accedere soltanto ad alcune tra queste offerte xTE tramite l’app MyTIM; in altre parole, non sono attivabili da tutti e spesso verranno proposte ad personam direttamente dall’operatore.

Nel mentre, TIM ha lanciato il nuovo TIMVision Box Atmosphere compatibile con 4K HDR e Dolby Atmos.