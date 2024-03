TIM finalmente rimborsa gli utenti per la questione dei 28 giorni: guida al rimborso

Non ci sono le rimodulazioni TIM in arrivo dal 1 Aprile 2024. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, c’è anche una buona notizia che sta arrivando tramite lettera raccomandata agli ex clienti di rete fissa.

TIM infatti tramite raccomandata sta informando gli ex clienti di rete fissa che hanno diritto a ricevere al rimborso per la fatturazione a 28 giorni che come noto non è più legale nel nostro paese.

Nella fattispecie, l’operatore telefonico starebbe inviando le comunicazioni già da qualche giorno, con un’informativa che è presente anche all’interno della sezione “News e modifiche contrattuali” del sito web TIM Informa.

Nella comunicazione si legge che “se hai ricevuto la raccomandata con cui TIM ti ha informato del diritto al rimborso per il periodo in cui la linea di rete fissa TIM, a te intestata, è stata oggetto di fatturazione con periodicità pari a 28 giorni puoi procedere alla richiesta di rimborso compilando il modulo online dedicato inserendo il codice univoco presente nella raccomandata”. TIM provvederà a verificare la richiesta e quindi procederà con l’accredito dell’importo a cui si ha diritto.

Il modulo online può essere compilato direttamente attraverso questo indirizzo. Nella stessa informativa viene anche evidenziato che "se sei un erede del titolare della linea cessata avente diritto al rimborso, inserisci l’apposito flag sul modulo e segui le istruzioni per procedere con la richiesta".

Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su