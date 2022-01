TIM: rimodulazioni di 2 Euro al mese in arrivo a febbraio per alcune offerte mobili

Insieme all’annuncio dell’accordo tra TIM e Ferrovie dello Stato per potenziare la connessione sui treni, l’operatore telefonico guidato da Salvatore Rossi sembra avere in piano delle rimodulazioni in arrivo dal 28 febbraio 2022 per alcune offerte mobili low cost, i cui prezzi dovrebbero salire di due Euro al mese.

Come ripreso anche da MondoMobileWeb, che ha ottenuto la segnalazione da utenti vicini alla questione, un “numero limitato di offerte mobili non più in commercio” sarà coinvolto dunque nella rimodulazione di cui si parla. La lista completa non è nota al pubblico e la segnalazione proviene prima dell’ufficializzazione da parte della stessa TIM; ciononostante, il portale citato afferma che a essere coinvolte sono offerte Winback e/o Operator Attack datate, per le quali è previsto il passaggio da 7,99 Euro a 9,99 Euro e da 9,99 Euro a 11,99 Euro. In cambio di questa rimodulazione, i clienti TIM coinvolti otterranno 20 Giga di traffico mobile in più.

Stando alle informazioni ottenute, i clienti TIM interessati riceveranno le comunicazioni del caso a partire da lunedì 17 gennaio 2022 e potranno recedere liberamente dal contratto o passare ad altri operatori nazionali senza penali o costi di disattivazione. Non resta, perciò, che attendere pazientemente la comunicazione ufficiale e procedere come si preferisce.

A proposito di offerte mobili, Very Mobile ha rilanciato Very X con 220 Giga da 9,99 Euro al mese.