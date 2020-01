Tim, ancora rimodulazioni: dal 25 Giugno scattano i nuovi aumenti

Dopo le rimodulazioni TIM di qualche giorno fa, l'operatore telefonico torna alla carica ed ha annunciato che dal 25 Giugno 2020 scatteranno i nuovi rincari su alcune offerte che saranno modificate ed includeranno minuti, SMS e giga illimitati.

Secondo quanto appreso da MondoMobileWeb, la novità riguarderà Tim Ten Go e Super Giga 20, che costeranno 23,99 Euro al mese per un rincaro di 1,19 Euro rispetto al costo attuale.

In queste ore l'operatore telefonico sta informando gli utenti della novità tramite il classico SMS: "modifica contrattuale: TIM semplifica e rinnova le offerte mobili per dare libertà di parlare e navigare senza limiti, con certezza della spesa. Dal 25 Giugno 2020 le offerte TIM Ten Go e SuperGiga 20 diventano un’unica offerta senza limiti: avrai minuti, SMS e Giga illimitati a 23,99 euro al mese. La tua spesa aumenterà quindi di 1,19 euro al mese. Potrai utilizzare da subito i Minuti, SMS e Giga illimitati fino al 24 Giugno senza modificare la tua spesa. Entro il 24 Giugno puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione, o passare ad una delle offerte TIM Advance. Puoi mantenere attiva l’eventuale rateizzazione del prodotto o saldare in ogni momento le rate in un’unica soluzione, compilando i moduli cessazione linea e diritto di recesso su tim.it o inviali via PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it o vai nei negozi TIM. Info su MyTIM o al 119".

Resta da capire quali saranno i limiti di velocità imposti da Tim sulla navigazione illimitata, ma siamo sicuri che questa novità non sarà accolta favorevolmente da coloro che saranno coinvolti.

Fateci sapere tramite i commenti cosa ne pensate.