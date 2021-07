TIM, rimodulazioni in arrivo per la rete fissa dal 1° settembre 2021

TIM ha deciso di introdurre delle rimodulazioni unilaterali per alcune offerte per la rete fissa della gamma TIM Connect e non solo, a partire dal 1° settembre 2021. Dopo avere visto i dettagli delle ultime offerte per la telefonia mobile, vediamo in cosa consistono esattamente queste modifiche in arrivo tra poco più di un mese.

Stando anche a quanto ripreso da MondoMobileWeb, questo aumento unilaterale riguarda clienti TIM privati di rete fissa e ammonterà a 2 Euro al mese IVA inclusa. Al momento della scrittura dell’articolo, manca una lista delle offerte coinvolte e l’operatore di telefonia di Luigi Gubitosi non ha rilasciato comunicazioni ufficiali all’interno del sito nella sezione dedicata ai consumatori. Ciononostante, i clienti potranno verificare se sono interessati a questa modifica tramite la sezione “Comunicazioni TIM per te” nella fattura di luglio 2021.

TIM, in quest’ultimo contesto, specifica che i clienti coinvolti in questa rimodulazione potranno recedere dal contratto o cambiare operatore senza pagare penali o costi di disattivazione in via eccezionale fino al 15 settembre 2021, anziché entro il 31 agosto 2021 – giorno precedente all’applicazione delle rimodulazioni, come avviene da prassi. La motivazione di questa modifica delle condizioni economiche delle offerte interessate, infine, è la seguente: “per esigenze economiche dovute alla necessità di continuare ad investire sulle reti di nuova generazione, così da fornire livelli di servizio sempre in linea con le crescenti esigenze del mercato”.

