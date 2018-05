TIM: rimodulazioni per i costi di disattivazione ed alcune offerte dal 1 Luglio

TIM, attraverso il sito web dedicato alle comunicazioni ai consumatori, ha annunciato una serie di rimodulazioni che entreranno in vigore dal prossimo 1 Luglio e riguarderanno i costi di disattivazione di alcune offerte ed il rinnovo delle promozioni.

Riguardo il primo punto, TIM fa sapere che, allo scopo di "semplificare e uniformare i costi legati alle diverse tipologie contrattuali, dal 1 Luglio 2018 i costi di disattivazione della linea saranno modificati: si ridurrà il costo di disattivazione per le linee Fibra, eliminando la differenziazione con le linee Solo Voce e ADSL, e si diversificheranno i costi di disattivazione da quelli di passaggio ad altro operatore. In particolare, invece di 99 euro per linee Fibra e 35,18 euro per linee Solo Voce e ADSL, i costi saranno di 49 euro in caso di disattivazione della linea e di 35 euro in caso di passaggio ad altro operatore. Tutti i prezzi sono IVA inclusa".

Discorso diverso per le promozioni.

Dal 1 Luglio, infatti, le offerte Voce Senza Limiti, Tutto Senza Limiti, Tutto, Tutto Voce, TIM Smart, Smart, Internet Senza Limiti saranno soggette ad un aumento di 2,5 Euro al mese IVA inclusa, mentre Tuttofibra, Tuttofibra Plus ed InternetFibra costerà 1 Euro in meno.

I clienti interessati sono già stati preventivamente avvisati attraverso comunicazioni individuali presenti sulle fatture.

Per i clienti di rete fissa, TIM ha anche annunciato due nuove promozioni esclusive, tra cui 5 giga in regalo sulla linea mobile TIM per i clienti fissi e mobili, ed una SIM dati gratis con 1 giga al mese per avere internet in mobilità. Quest'ultima può essere richiesta in un qualsiasi negozio dal 1 Giugno.

Chiaramente, come previsto dalla normativa vigente, è possibile esercitare il diritto di recesso facendone richiesta dall’Area Clienti MyTIM Fisso, scrivendo alla Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all’indirizzo clientiprivati@pec.telecomitalia.it, chiamando il Servizio Clienti linea fissa 187 o recandosi in un negozio TIM “diretto” (per l’elenco dei negozi diretti TIM vai su www.tim.it/negozi-tim o chiama il 187).

Per l’invio tramite posta o PEC, è necessario allegare una fotocopia del documento d'identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione: “Modifica delle condizioni contrattuali”.