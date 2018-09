TIM: rimodulazioni per le linee fisse dal 1 novembre

Nuove rimodulazioni per TIM. L'operatore telefonico sta informando in questi giorni gli utenti in possesso di linee fisse di alcune modifiche unilaterali ai contratti che entreranno in vigore il prossimo 1 Novembre. Non sono fortunatamente interessati tutti gli utenti, ma solo coloro che riceveranno la comunicazione nella lettura.

Ad esempio, per coloro che hanno sottoscritto l'offerta Internet Senza Limiti si passa da un importo mensile di 27,19 Euro a 28 Euro. TIM giustifica la rimodulazione dicendo che la decisione è stata presa per “armonizzare i prezzi delle offerte al fine di garantire sempre migliori livelli di qualità dei servizi”.

Rincari anche per la promozione TIM Smart, che per la stessa ragione di cui sopra registrerà un aumento mensile di 1,90 Euro.

Sempre dal prossimo 1 Novembre il costo di spedizione della fattura a casa passerà da 2 Euro a 2,50 euro. TIM sostiene che attraverso questo aumento mira ad incentivare gli utenti a passare ai sistemi di fatturazione e pagamento digitali, che consentono di effettuare il pagamento tramite domiciliazione bancaria tramite il servizio gratuito "Conto Online" attivabile nell'area riservata.

Chiaramente, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, coloro che non intendono accettare le variazioni contrattuali possono effettuare il recesso o passare ad un altro operatore in maniera totalmente gratuita fino al 31 Ottobre 2018 tramite raccomandata o via PEC all'indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it.