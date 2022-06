TIM, rinnovata l'offerta con DAZN a 19,99 Euro al mese: i dettagli

In aggiunta ai dettagli su quali partite della Serie A trasmetterà DAZN e Sky, oggi arriva un’altra piacevole informazione dal fronte degli abbonamenti. TIM infatti ha prorogato al 30 Luglio 2022 l’offerta (scaduta precedentemente il 25 Giugno) con DAZN, Infinity+ e TIMVision.

La promozione ha infatti un costo di 19,99 Euro al mese dal 1 Settembre per dodici mesi e consente di accedere a TIMVision, DAZN ed Infinity+. Coloro che la attiveranno riceveranno la mensilità in regalo fino al 31 Agosto 2022: ciò vuol dire che attivandola oggi i primi due mesi saranno a costo zero e si inizierà a pagare il 1 Settembre 2022.

Dal 1 Settembre 2023, invece, il costo passerà a 29,99 Euro al mese, in linea con i nuovi prezzi annunciati da DAZN qualche settimana fa.

Necessario sostenere un costo una tantum per l’attivazione di 19,99 Euro, che diventano 9,99 Euro per coloro che sono già in possesso del TIMVision Box.

Il bundle è completato anche dalla sottoscrizione Infinity+ di Mediaset che dà accesso a 12 partite di UEFA Champions League.

L’attivazione può essere effettuata direttamente sul sito web di TIM o tramite il 187. Per tutte le condizioni vi rimandiamo direttamente ai canali ufficiali dell’operatore telefonico. Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per risparmiare denaro sull'abbonamento.