TIM si sbarazza dell'atipico LG Wing: il prezzo crolla di ben 801 euro

Gli appassionati del mondo degli smartphone e della tecnologia in generale spesso hanno una costante voglia di provare nuove tecnologie, anche quelle "sperimentali". In questo contesto, potrebbe interessarvi sapere che TIM ha fatto crollare il prezzo dello smartphone LG Wing.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio della promozione, il dispositivo rientra nell'iniziativa Big Deal di TIM. In parole povere, l'operatore si sta "sbarazzando" dei dispositivi, ora non più utilizzati, che in passato sono stati esposti nelle vetrine dei negozi TIM Retail. In parole povere, si fa riferimento a prodotti usati, che però, come evidenziato dall'operatore, sono essenzialmente "come nuovi" e dispongono di una garanzia di 24 mesi.

I più attenti si ricorderanno del fatto che in passato lo smartphone era già stato al centro di un'offerta simile, ma ora il prezzo è sceso ulteriormente. Infatti, LG Wing adesso costa 499 euro sul portale ufficiale di TIM Retail. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1299,90 euro, quindi c'è uno sconto di 801 euro (sarebbero 800,90 euro, per amor di precisione).

Per chi non lo sapesse, LG Wing è stato annunciato a fine 2020 e ha rappresentato uno degli ultimi tentativi del brand in campo smartphone. Per l'occasione, l'azienda aveva provato la strada dello schermo "rotante", che aveva attirato l'attenzione di alcuni appassionati, ma questo non è bastato a salvare le sorti della divisione relativa ai dispositivi mobili. Infatti, nel 2021 LG ha ufficialmente abbandonato il settore smartphone.

L'occasione potrebbe dunque essere "ghiotta" per gli appassionati che hanno sempre desiderato mettere mano sull'atipico dispositivo (il prezzo iniziale era elevato). Per il resto, la bontà dell'offerta emerge anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, i rivenditori di Amazon Italia propongono LG Wing a 799 euro, mentre sui portali ufficiali di MediaWorld e Unieuro non c'è più traccia del dispositivo. Certo, nel caso di Amazon si fa riferimento a un prodotto nuovo (e non usato nelle vetrine dei negozi), ma la differenza di prezzo è importante, quindi la proposta di TIM potrebbe fare gola a qualcuno.