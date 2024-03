TIM finalmente si sbarazza della rete in rame in molte regioni, quali?

A pochi giorni dall’annuncio che TIM rimborserà gli utenti per la fatturazione a 28 giorni, arriva un’altra notizia dal fronte della connettività. L’operatore telefonico infatti ha annunciato una nuova accelerazione per il processo di digitalizzazione dell’Italia, avviando lo switch off della rete rame in alcune regioni.

In particolare, TIM ha comunicato lo switch off della prima centrale in rame in Molise, allo scopo di favorire l’adozione delle nuove tecnologie in fibra ottica. Ad essere interessata sarà la centrale di Termoli, ubicata in Contrada Pantano a Termoni, che sarà spenta a partire dal prossimo 25 Maggio: dopo tale data quindi i collegamenti ADSL, ISDN e RTG saranno trasferiti sulla rete di nuova generazione FTTH o FTTC.

Ad essere interessate saranno anche altre regioni: in Toscana ad esempio sarà dismessa la centrale di Lucca in via Camaiore. In Veneto invece saranno tre le centrali: quella di Via Vincenzo Liruti a Verona, quella di Sommacampagna e quella di Salvazzano Dentro.

Nel Lazio invece saranno quindici le centrali: due a Roma, tre ad Ardea, due a Fonte Nuova, due a Monterotondo, ed una a Rieti, Pomezia, Anzio, Tivoli, Aprilia e Mentana.

Quindici le centrali dismesse anche in Campania: Calvizzano, Santa Maria La Carità, Giugliano in Campania, Ischia, Sarno, Brusciano, Bacoli, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Giugliano in Campania, Pellezzano, Montecorvino Rovella, Castel Volturno, Capua e Santa Maria Capua Vetere.

TIM con questa dismissione vuole non solo favorire l’utilizzo delle connessioni di nuova generazione, ma anche ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale. Per gli utenti interessati è stata inserita una comunicazione in lettura e per continuare a fruire dei servizi a banda ultralarga dovranno scegliere entro il 24 Maggio il servizio a cui affidarsi.

