TIM, scattano oggi i rincari di 1,99 euro su alcune offerte

Scattano oggi, 13 Giugno, le prime rimodulazioni estive di TIM. L'operatore telefonico infatti già tempo fa ha annunciato una serie di rincari da 1,99 Euro su alcune offerte non più commercializzate.

Ad oggi non sono disponibili molte informazioni sulle offerte interessate, ma secondo alcune segnalazioni ricevute dai colleghi di MondoMobileWeb, alcuni clienti che in passato avevano sottoscritto le offerte TIM Ten Go, Tim Planet Go e Tim Special Old saranno interessati dalla rimodulazione e dovranno pagare 1,99 Euro in più al mese a partire da oggi.

TIM, come fatto da altri operatori, per compensare la rimodulazione permetterà di attivare a tempo indeterminato minuti illimitati o 20 gigabyte al mese per un anno in maniera del tutto gratuita. Le opzioni possono essere richieste tramite il numero gratuito 409168 o dall'area clienti MyTim Mobile dell'applicazione, nella sezione "Offerte Per Te".

Quella che sta per cominciare sarà un'estate rovente dal punto di vista delle rimodulazioni. Ne abbiamo parlato in un nostro articolo pubblicato su queste pagine qualche settimana fa. Oltre a TIM anche Wind Tre e Vodafone hanno deciso di partecipare alla festa, con una serie ri modifiche unilaterali dei contratti che sicuramente non faranno felici gli utenti.

Lo scorso anno ad arginare questo trend ci hanno pensato Iliad, Ho. Mobile e Kena, che hanno fatto incetta di utenti scontenti.