TIM segue Iliad: frequenze spente in due regioni italiane per ridurre i consumi

Anche TIM mette in campo la sua strategia per ridurre i consumi energetici, sulla scia di quanto fatto da Iliad qualche settimana fa. L’operatore telefonico ha annunciato che spegnerà alcune frequenze mobili in due regioni italiane, ma nel 2023 tale piano sarà esteso a tutta l’Italia.

Contattato daI colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore telefonico ha annunciato l’introduzione in due regioni del sistema di spegnimento di alcune frequenze per la rete mobile, “in base ad un rilevamento automatico, effettuato da algoritmi di intelligenza artificiale che riconosce in tempo reale i volumi di basso traffico, prevalentemente notturni.

TIM comunque ci tiene ad evidenziare che questa decisione non avrà alcun impatto sui servizi, che saranno comunque garantiti per i propri. utenti. Allo stato attuale si tratta di un progetto sperimentale che interessa le Marche e l’Umbria, ma le intenzioni sono chiare e nel 2023 sarà esteso anche al resto del Bel Paese.

Qualche settimana fa Iliad ha annunciato lo spegnimento di alcune frequenze di notte per ridurre il consumo energetico tra il 5 ed il 10% per ogni sito radio. Appare quanto mai chiaro che tutti gli operatori telefonici stiano seguendo tale linea, che è stata già adottata all’estero da altre compagnie del settore a seguito dell’incremento dei costi dell’energia.