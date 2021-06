TIM sfida Sky: in arrivo l'offerta per Serie A, Champions League ed Olimpiadi in 4K?

TIM, con la piattaforma TIMVision, si prepara a svelare in via ufficiale le offerte per lo sport in streaming che dovrebbero aggiungersi a quelle già annunciate per la Serie A su DAZN.

Secondo quanto raccolto da Repubblica, però, alla proposta per la trasmissione del campionato di Serie A, se ne dovrebbe aggiungere un'altra per la visione di tutta la Champions League ad esclusione delle sedici migliori partite del mercoledì che sono state acquistate da Amazon Prime Video. Evidentemente quindi i rumor su un possibile accordo tra TIM e Mediaset potrebbero trovare conferma.

Il pacchetto però dovrebbe essere composto anche da altri sport, tra cui le Olimpiadi di Tokyo 2020, il tennis (che permetterà di seguire tutti gli slam ad eccezione di Wimbledon che resta esclusiva Sky), la Serie A di basket, il ciclismo e tanto altro.

Nell'abbonamento da 19,99 Euro al mese gli utenti potrebbero trovare non solo DAZN con tutti i diritti sportivi acquisiti, ma anche Mediaset Infinity con 121 partite di Champions ed Eurosport.

Un aspetto importante del rapporto di Repubblica è quello riguardante la qualità: dal prossimo 23 Luglio infatti TIM ed il gruppo Discovery potrebbero testare la possibilità di trasmettere alcuni eventi su TIMVision in 4K. Il 22 Agosto invece, partirà ufficialmente la Serie A.