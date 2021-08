TIM-Sky, continua lo scontro: segnalata un'offerta all'Antitrust

Non sembra placarsi lo scontro tra Tim e Sky, che ha preso il via con l'accordo siglato con DAZN dall'operatore telefonico. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, proprio TIM avrebbe messo nel mirino un'offerta che Sky starebbe proponendo ad alcuni abbonati.

Il quotidiano di Confindustria, nello specifico, riferisce che TIM avrebbe messo nel mirino uno sconto sulla fibra proposto da Sky con Sky WiFi per coloro che sono abbinati al pacchetto Sky Calcio. La pay tv di Comcast, infatti, starebbe offrendo Sky WiFi a 14,90 Euro al mese per 18 mesi, con i successivi 18 mesi a 24,90 Euro.

TIM avrebbe presentato un'esposto all'Antitrust in cui definisce tale prezzo "fuori mercato" oltre che un "abuso escludente". Alcune informazioni supplementari raccolte da MondoMobileWeb evidenziano anche che TIM avrebbe messo l'accento sul fatto che lo sconto 18+18 mesi equivale esattamente alla durata del contratto per la trasmissione dell'intera Serie A da parte di DAZN, che ha rilevato i diritti per i prossimi tre anni.

