TIM e Sky fanno pace: la Champions League e Serie A arrivano su TIMVision

TIM e Sky hanno annunciato di aver firmato un accordo che consentirà all'operatore telefonico di mettere a disposizione dei clienti che hanno sottoscritto l'offerta TIM l'intrattenimento e l'informazione della pay tv. Beneficiario della partnership è il servizio TIMVISION, che si arricchirà con una nuova gamma di canali.

Come sottolineato in una dichiarazione, TIMVISION metterà a disposizione dei propri utenti l'esperienza televisiva di Sky con Sky ARTE e Sky Uno, su cui vengono trasmessi programmi di successo come E Poi C'è Cattelan, Masterchef ed X-Factor. Il pacchetto d'informazione invece sarà caratterizzato dall'arrivo di Sky TG24 e Sky Sport24.

L'accordo prevede anche la commercializzazione dell'offerta NOW TV - Ticket Sport, che contiene eventi come la UEFA Champions League ed UEFA Europa League, oltre a sette partite su dieci per ogni turno di Serie A, la Premier League e Bundesliga e gli eventi motoristici più importanti di Formula 1 e MotoGP. Di recente Sky ha anche ampliato l'accordo per la copertura dei tornei di tennis, mentre dallo scorso anno ha fatto il suo debutto un canale dedicato interamente all'NBA. Il tutto è completato anche dagli eventi settimanali della WWE.

Gli utenti TIM Vision saranno in grado di sottoscrivere l'abbonamento tramite un'applicazione dedicata. Il prezzo del ticket Sport è di 29,99 Euro al mese.

Nella relazione trimestrale il CDA di TIM ha reso noto che l'accordo con Sky "pone fine ad una disputata contrattuale nata alcuni anni fa e dà a TIM la possibilità di commercializzare l'offerta NOWTV-TicketSport. Questo tassello importante consentirà la realizzazione di un pacchetto di offerta TimVision che aggregherà e distribuirà anche i contenuti degli altri partner di Tim: Discovery, Mediaset, Netflix, Amazon Prime ed Eurosport”.