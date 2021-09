TIM Super 10 Gigabit disponibile dal 1° ottobre 2021 in città selezionate

In seguito al successo dei test della fibra FTTH fino a 25 Gbps, TIM ha deciso di estendere a otto nuove città l’offerta TIM Super 10 Gigabit, piano sperimentale basato sulla tecnologia XGS-PON che permette di raggiungere velocità fino a 10 Gbps. Vediamo meglio nel dettaglio questo piano inedito.

L’offerta sperimentale TIM Super 10 Gigabit, come ripreso da MondoMobileWeb, prevede l’attivazione di una linea in Fibra FTTH con massimo 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload, assieme a chiamate a consumo verso numeri fissi e mobili in Italia, il tutto per 49,90 Euro al mese e a partire dal 1° ottobre 2021. Il contratto è a tutti gli effetti di sperimentazione e potrà essere richiesto solo nelle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Firenze, Trieste, Bologna, Cagliari, Taranto e Brindisi, dove soltanto abitazioni specifiche risulteranno coperte dalle centrali TIM interessate.

TIM Super 10 Gigabit sarà attivabile quindi fino al 15 dicembre 2021 o fino al raggiungimento della soglia limite di 3000 clienti, mentre la sperimentazione avrà corso solamente fino al 15 gennaio 2022 salvo nuove proroghe. Non si notano, infine, costi di attivazione, disattivazione o passaggio ad altre offerte o operatori.

Sarà quindi interessante capire gli esiti di questi test, così da comprendere meglio se questa tecnologia potrà passare dall’essere un mero esperimento al prossimo standard per la fibra ottica.

Sempre a proposito di TIM, l’operatore di Luigi Gubitosi è a tutti gli effetti il leader italiano del 5G, con prestazioni premiate anche da OpenSignal.