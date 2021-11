TIM Super Fix, ecco l'offerta mobile da 11,99 Euro con Giga illimitati: come ottenerla

Nel corso di novembre 2021 TIM non solo ha rilanciato le offerte Wonder per clienti di altri operatori telefonici, ma anche altri piani tariffari particolarmente convenienti come TIM Super Fix con tutto illimitato a 11,99 Euro al mese. Attenzione, però, perché potrà essere attivata solo da chi è già cliente per la rete fissa!

Scendiamo però nel dettaglio: TIM Super Fix è un pacchetto che conta su minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti e 5 Giga in 4G a 11,99 Euro al mese. Un piano non proprio conveniente, di base, osserveranno alcuni lettori.

Il “twist” giunge nel caso dei clienti per la rete fissa: attraverso l’iniziativa gratuita TIM Unica, infatti, TIM Super Fix può ottenere Giga illimitati senza cambiare il prezzo. Per beneficiare di questa offerta è necessario attivare la domiciliazione nella fattura della rete fissa, come spiegato anche da MondoMobileWeb. In caso di successiva disattivazione dell’offerta telefonica di casa, allora i Giga torneranno a essere solamente 5 al mese.

L’attivazione dell’offerta prevede il pagamento di 25 Euro per la SIM, di cui 20 Euro caricati immediatamente come parte del credito residuo. In caso di insufficienza di quest’ultimo, si nota che TIM sospenderà l’offerta per 180 giorni massimo fino a ricarica successiva; altrimenti, passati i 180 giorni previsti l’offerta verrà disattivata.

L’operatore di Luigi Gubitosi ha anche annunciato la partnership con Google per rendere disponibile Google One 100GB per clienti TIM Super 5G e Unlimited 5G.