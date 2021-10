TIM Super Sat, lanciato nuovo servizio Internet satellitare fino 100 Mbps: i prezzi

Dopo l'introduzione di TIM Super 10 Gigabit, piano che sfrutta la Fibra FTTH XGS-PON per raggiungere 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload, la società oggi lancia il servizio satellitare TIM Super Sat da 100 Mbps dedicato a nuovi clienti senza accesso a reti fisse broadband e ultrabroadband.

Si tratta della prima offerta commerciale di TIM in tecnologia satellitare, accessibile sia tramite il sito ufficiale che nei negozi TIM. Come specificato in apertura, l’offerta sarà disponibile per tutti i nuovi clienti che intendono attivare una linea ma sono coperti solamente dal satellite. Grazie a questa tecnologia e all’accordo in esclusiva con Eutelsat siglato nei mesi scorsi, essi potranno navigare con velocità fino a 100 Megabit/secondo in download e 5 Megabit/sec in upload.

Il prezzo di TIM Super Sat è pari a 49,90 Euro al mese per i primi 48 mesi, mentre successivamente scenderà a 44,90 Euro al mese; tuttavia, si tratta di cifre valide solamente in caso di domiciliazione bancaria su conto corrente o carta di credito. Altrimenti, il prezzo iniziale è pari a 54,90 Euro al mese e poi scenderà a 49,90 Euro al mese dopo i primi 48 mesi.

Il traffico Internet di TIM Super Sat è illimitato, ma solamente i primi 100 GB del mese saranno accessibili alla massima velocità. Al superamento del plafond, invece, la velocità verrà ridotta a 4 Mbps in download e 1 Mbps in upload. Inoltre, si sottolinea che questa tecnologia non è adatta per gli amanti dei videogiochi in quanto introduce un ping di circa 600ms a causa della distanza del satellite.

Nonostante ciò, questa iniziativa conferma l’impegno di TIM per superare il digital divide, mettendo a disposizione delle famiglie italiane le migliori soluzioni di connettività ultraveloce, anche nelle zone non ancora raggiunte dalle reti TIM in Fibra e Fixed Wireless Access (FWA).

TIM Super Sat prevede anche la fornitura di un kit satellitare comprensivo di parabola e modem Wi-Fi, e l’installazione da parte di un tecnico specializzato. Per maggiori informazioni e per richiedere l’offerta, vi reindirizziamo alla pagina dedicata TIM Super Sat.

Ricordiamo, infine, che sono all’attivo anche molte offerte mobili TIM xTE a partire da 4,99 Euro al mese.