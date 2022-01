TIM Super Young 5G diventa Premium Young Edition: tutto illimitato a 11,99 Euro al mese

In attesa delle rimodulazioni di 2 Euro in arrivo dal 28 febbraio 2022, TIM ha deciso di adottare un cambio nome per TIM Super Young 5G che diventa TIM Premium Young Edition, ma non cambia pacchetto dati. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa offerta telefonica per Under 25 da 11,99 Euro al mese.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, la nuova TIM Premium Young Edition include minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, SMS illimitati, 50 Giga di traffico in 5G fino a 2 Gbps o 4G fino a 700 Mbps e Giga illimitati per tutte le principali app social, chat, E-learning, Musica e Gaming. Inoltre, sono inclusi TIMMUSIC e TIMGAMES. Importante notare, tuttavia, che i Giga passano da 50 a 25 nel caso in cui si opti per l’addebito su credito residuo piuttosto che sul pagamento automatico tramite carta di credito, prepagata o conto corrente.

Si segnala poi che dal 17 gennaio 2022 il costo di attivazione passerà da 9 a 9,99 Euro per i nuovi clienti e da 19 a 19,99 Euro per coloro che sono già clienti TIM. Altro dettaglio riguarda il superamento dei Giga: una volta passata la soglia di consumo fissata, il sistema scalerà 1,90 Euro dal credito ogni 100 Mega consumati, fino a un massimo di 1 Giga. Finito questo “Giga di scorta”, il sistema bloccherà automaticamente la navigazione Internet.

Cogliamo l’occasione di questa notizia per segnalare, in conclusione, che da aprile 2022 si spegnerà la rete 3G TIM in Italia.