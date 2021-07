TIM trasmetterà la Serie A su digitale terrestre, ma non sempre: ecco come funziona

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella notizia relativa al lancio dell'offerta Calcio e Sport di TIMVision, TIM e DAZN hanno svelato anche l'opzione di backup che, di fatto, permetterà di guardare la Serie A anche sul digitale terrestre.

Centrale in questa opzione sarà il decoder TIMVision Box che è incluso nella promozione e viene dato in comodato d'uso gratuito con l'offerta TIMVision con DAZN. Il decoder, come ampiamente noto, è perfettamente compatibile con il digitale terrestre DVB-T2 e si trasforma in un hub dove sarà possibile avere tutte le applicazioni in una sola interfaccia.

Interessante è l'aspetto relativo alla trasmissione della Serie A sul digitale terrestre: TIM evidenzia che in caso di problemi con la qualità dello streaming durante una delle 7 partite di Serie A trasmesse in esclusiva da DAZN (le altre 3 sono in co-esclusiva con Sky), il decoder TIMBox passerà automaticamente alla trasmissione via digitale terrestre.

Non si tratta quindi di un canale vero e proprio, come ipotizzato e sperato da molti, ma di una vera e propria opzione di backup di cui aveva parlato in passato anche la stessa DAZN. Il metodo principale per vedere la Serie A sarà comunque rappresentato dallo streaming, ma il digitale terrestre è pronto ad intervenire in caso di problemi.