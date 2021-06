TIM, ufficiale l'accordo con Mediaset: la Champions League arriva su TIMVision

A poche ore dai rumor sull'accordo TIMVision-Infinity, è arrivata l'ufficialità. TIM e Mediaset infatti hanno comunicato che da domani 1 Luglio gli utenti TIMVision potranno sottoscrivere una serie di offerte dedicate per accedere anche alla propria piattaforma.

La notizia è importantissima, dal momento che grazie a questa partnership TIM potrà trasmettere su TIMVision le partite della Champions League per cui Mediaset ha acquisito i diritti, ed infatti nel comunicato si fa proprio riferimento alla Coppa dalle Grandi Orecchie.

"Ai clienti TIMVISION saranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere l’abbonamento al servizio Mediaset Infinity, l’unico in Italia strutturato a piramide: una larga base di contenuti che assicura la visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset e un vertice con una selezione di altissima qualità di cinema e serie tv on-demand oltre a 104 match di UEFA Champions League a stagione, a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5. Attraverso questo accordo inoltre si vuole dare un ulteriore impulso all’adozione della banda ultralarga e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese" si legge nella nota.

I dettagli economici delle offerte che saranno proposte agli utenti, e probabilmente saranno svelate nelle prossime ore o direttamente nella giornata di domani quando diventerà attiva l'offerta commerciale.