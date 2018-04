TIM userà l'IA di Microsoft per migliorare i propri prodotti ed offerte

TIM ha annunciato di aver siglato un'importante partnership con Microsoft per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale del colosso di Redmond allo scopo di accelerare la trasformazione digitale del paese. Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che le due compagnie hanno già collaborato in Brasile su progetti simili.

Utilizzando Data Analytics e Big Data, la collaborazione porterà allo sviluppo di nuovi strumenti per personalizzare i prodotti e servizi, oltre che arricchire l'offerta che TIM ha intenzione di mettere a disposizione dei clienti, avvicinando ulteriormente l'azienda al consumatore e migliorando l'efficienza della rete.

La partnership ha ad oggetto numerosi casi d'uso: dall'interazione automatica con il cliente tramite chatbot su social network e siti web, al miglioramento dell'assistenza telefonica con nuovi strumenti cognitivi di e analytics, senza dimenticare i processi operativi e l'assistenza tecnica.

TIM ottimizzerà, nella fattispecie, i canali digitali con l'introduzione di nuovi strumenti di self caring come applicazioni ed IVR, che porteranno ad un miglioramento sostanziale del rapporto con il cliente. Microsoft Azure, ad esempio, migliorerà gli assistenti virtuali.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia DigiTIM, fortemente orientata alla digitalizzazione dei processi per migliorare drasticamente la Digital Experience e il Customer Engagement attraverso un’esperienza digitale completa. Oggi confermiamo ancora una volta il nostro impegno nella realizzazione del Piano Industriale, di cui l’Intelligenza Artificiale con i suoi strumenti è un elemento chiave”, commenta Amos Genish, Amministratore Delegato di TIM.

“Ogni giorno l’Intelligenza Artificiale sta portando sempre più benefici alle organizzazioni di tutto il mondo”, ha dichiarato Jean-Philippe Courtois, Executive Vice President and President, Microsoft Global Sales, Marketing & Operations di Microsoft. “Siamo lieti che TIM abbia scelto di adottare la piattaforma Microsoft dell’Intelligenza Artificiale per l’integrazione su tutti i segmenti di business. Grazie all’adozione di questa piattaforma, TIM fornirà servizi personalizzati di digital assistance attraverso i contact center, migliorando la mobility e la connettività per soddisfare le necessità dei clienti.”