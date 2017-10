TIM dà il via agli sconti di Halloween con tante offerte su smartphone

Interessante promozione lanciata da TIM, ed accessibile fino al prossimo 1 Novembre. L’operatore telefonico, infatti, ha deciso di celebrare Halloween scontando sul proprio store una vasta gamma di prodotti, tra cui alcuni smartphone.

Ma vediamo insieme le promozioni.

Si parte da 8 turbogiga gratis per 1 giorno, in regalo per tutti i clienti ricaricabili, senza dimenticare 1 giga di internet per una settimana a fronte di una ricarica telefonica di almeno 25 Euro.

Non mancano anche le promozioni su ebook da leggere su timreading.it: tra tutti citiamo Incubo di Wulf Dorn a 3,99 Euro, Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde a 0,99 Euro e La Regina dei Maghi ad 1,99 Euro.

La parte che più ci interessa però è quella relativa agli smartphone, di seguito gli sconti:

Motorola Z2 Force a 699,99 Euro al posto di 899,99 Euro;

Motorola Z2 Play a 399,99 Euro al posto di 499,99 Euro;

Motorola G5 a 149,99 Euro al posto di 199,99 Euro;

Motorola E4 a 139,99 Euro al posto di 169,99 Euro;

La promozione di Halloween è completata da TIMTag SLIM a 79 Euro al posto di 129 Euro.

Per tutte le informazioni del caso vi rinviamo alla pagina dedicata.