TIM, in vigore da oggi 15 Febbraio 2021 le nuove rimodulazioni per mobile

Entrano in vigore oggi, le rimodulazioni TIM di Febbraio 2021, annunciate lo scorso mese e riguardanti una fetta consistente di utenti, che chiaramente sono stati accuratamente informati tramite SMS ed i metodi classici della società telefonica.

Ad essere coinvolte sono le offerte con internet mobile a tempo, che però nella maggior parte dei casi non sono nemmeno più disponibili. TIM ha previsto un abbassamento dei costi mensili ad importi variabili e, soprattutto, si è impegnata ad indicare il limite di traffico in gigabyte rimanenti e non in ore di navigazione, come avveniva fino ad ieri.

Nella comunicazione pubblicata anche sul portale TIM Informa, si legge che "a partire dal 15 febbraio 2020, per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, alcune offerte Internet non più in commercializzazione, che hanno ancora un plafond di traffico dati mensile espresso in ore di navigazione, saranno aggiornate con il passaggio ad un plafond di traffico dati mensile espresso in Giga. Per tutte le offerte interessate, TIM agevolerà il cliente con una riduzione del costo mensile dell’offerta, di importo variabile in funzione della specifica offerta attiva".

Gli utenti hanno ovviamente avuto modo di effettuare il recesso gratuito fino alle 23:59 di ieri 14 Febbraio 2021, come stabilito dal codice delle comunicazioni.