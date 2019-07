TIM - Vodafone: ufficiale lo storico accordo per la condivisione della rete mobile

A qualche giorno dal rumor di Reuters, TIM e Vodafone hanno annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta a Roma, lo storico accordo per la condivisione della rete mobile, che porterà alla nascita della più grande tower company del nostro paese.

La firma degli accordi prevede la condivisione della componente attiva per la rete 5G di nuova generazione, ma anche degli appalti relativi alla rete 4G e l'ampliamento dell'attuale partnership di condivisione delle infrastrutture passive.

Le due compagnie coopereranno anche per adeguare le rispettive reti di trasmissioni in fibra per il backhauling mobile.

Secondo TIM, questi accordi renderanno possibile una più efficiente implementazione del 5G in Italia, grazie ad una copertura geografica più ampia ed una sensibile riduzione dei costi. TIM e Vodafone, inoltre, integreranno le rispettive infrastrutture passive di rete in INWIT, dando vita alla più grande tower company italiana e la seconda in Europa con oltre 22.000 torri.

I due operatori controlleranno congiuntamente la nuova INWIT con una partecipazione paritetica del 37,5%, con possibilità di ridurla al 25%.

Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato di TIM, ha commentato: “La conclusione di questa operazione è fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Paese e permetterà di accelerare ulteriormente l’introduzione del 5G, che già vede l’Italia tra gli Stati più avanzati nella sperimentazione di questa nuova tecnologia. Grazie a quella che da oggi diventa la prima Tower Company italiana, saremo in grado di offrire alle famiglie e alle imprese un accesso privilegiato alla rivoluzione tecnologica appena iniziata. INWIT supporterà così lo sviluppo economico e industriale del Paese che sarà in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova economia digitale”.

Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, ha commentato: ”Questo accordo consente di accelerare la strategia di sviluppo del 5G a beneficio dei nostri clienti e dell’intera comunità. Il 5G rappresenta una infrastruttura chiave per la modernizzazione del Paese. Una piattaforma tecnologica che apre la strada a una nuova era di servizi che renderanno più efficienti i modelli di business e miglioreranno la produttività di tutte le filiere, creando i presupposti per una economia digitale più competitiva. Il modello di condivisione valorizza i vantaggi del 5G e allo stesso tempo riduce l'impatto sull'ambiente e i costi di implementazione, consentendo maggiori investimenti in servizi per i clienti”.