Tim vuole la Champions League su TIMVision: al via la trattativa con Mediaset

Dopo aver svelato l'offerta TIMVision per la Serie A, TIM ha messo gli occhi anche sulla Champions League. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, la società guidata da Luigi Gubitosi avrebbe intavolato una trattativa con Mediaset allo scopo di portare la nuova piattaforma Play Infinity sul proprio decoder.

Come noto, Mediaset ha rilevato i diritti per trasmettere 104 partite di Champions League, ma solo in play sulla piattaforma di streaming. Da qui l'idea di TIM di stringere un accordo per completare la propria offerta ed affiancare l'applicazione a DAZN che permette di vedere tutte le 380 partite della Serie A.

Non è chiaro a che punto siano le trattative, tanto meno se da parte della società di Cologno Monzese abbia intenzione di raggiungere un punto d'intesa. La cosa certa però è che con questa mossa TIM rinnova la propria sfida a Sky, che proprio quest'oggi ha presentato ricorso contro l'accordo DAZN-TIM per i presunti problemi legati alla concorrenza. Sulla stessa lunghezza d'onda di Sky c'è anche WindTre, a conferma di come le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni riguardo ad un procedimento congiunto di tutti gli operatori telefonici corrispondano alla realtà.

Vi terremo ovviamente aggiornati con tutte le novità dal fronte TIM-Mediaset e sul procedimento di Sky.