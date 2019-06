Tim, Wind Tre e Fastweb multate dall'AGCOM per il diritto di recesso

La mannaia dell'AGCOM si abbatte nuovamente sugli operatori telefonici. Oggetto della pesante multa da 2,76 milioni di Euro sono le procedure attraverso cui, secondo i commissari, Wind Tre, Fastweb e TIM avrebbero ostacolato il diritto di recesso gratuito in caso di rimodulazioni e modifiche unilaterali ai contratti.

Per TIM e Wind Tre la multa complessiva è di 1,2 milioni di Euro, mentre la restante parte (376 mila Euro) è stata contestata a Fastweb, in quanto la violazione sia stata giudicata di lieve entità rispetto a quelle delle altre compagnie.

Complessivamente, nelle delibere si legge che gli operatori non hanno adottato le "misure adeguate a garantire l’esercizio del diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione", il che non ha consentito ai clienti di esercitare il diritto di recesso presso "i punti vendita dove è possibile aderire" attivando le SIM. In sostanza la contestazione è che TIM, Wind Tre e Fastweb hanno consentito agli operatori di recedere (seppur gratuitamente) solo via PEC, al telefono o tramite l'area riservata online.

A Wind Tre e TIM è stata contestata la gravante di aver aggiunto "ulteriori addebiti connessi al modem", che ha costituito una violazione di entità media, in quanto ha portato ad una "illegittima compressione del diritto di recesso e addossando in capo all’utente i costi conseguenti a una scelta determinata unicamente dalla modifica unilaterale decisa dall’operatore".