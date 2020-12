TIM, WindTre e Vodafone, accolta la richiesta: Giga gratuiti a Natale!

Natale è ormai imminente e, vista l'atipica situazione in cui ci troviamo, si sta cercando di trovare alcune soluzioni per rendere "meno faticoso" passare questo periodo. In questo contesto entra in gioco anche la tecnologia. Più precisamente, ci saranno Giga gratuiti un po' per tutti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Repubblica, i principali operatori italiani hanno deciso di raccogliere l'appello del ministro Pisano, che recentemente aveva chiesto di rendere le videochiamate gratuite a Natale, più precisamente il 24 e il 25 dicembre 2020, in modo da consentire a più persone possibili di contattare le persone care che si trovano lontane.

TIM, WindTre e Vodafone hanno già risposto "presente", ovviamente sotto forma di Giga gratuiti. TIM darà la possibilità ai suoi clienti di avere traffico gratuito dalle ore 18 del 24 dicembre 2020 fino alla fine del 25 dicembre 2020. WindTre, invece, farà partire l'iniziativa dalla mezzanotte del 24 dicembre 2020, facendola durare per l'intera giornata del 25 dicembre 2020. Infine, Vodafone ha confermato gli stessi orari di TIM, quindi dalle 18 del 24 fino alla fine del 25.

In parole povere, i principali operatori italiani daranno effettivamente modo a tutti i loro clienti di usufruire di Giga gratuiti nella giornata di Natale 2020. Al momento in cui scriviamo le informazioni arrivano da Repubblica, ma sicuramente nel corso dei prossimi giorni verranno divulgati ulteriori dettagli dagli stessi operatori.