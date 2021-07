TIM xTE 5 M, 40 L, 30 XL e 50 XL: i dettagli delle nuove offerte, da 5,99 Euro al mese

Se ieri è stata PosteMobile a lanciare la nuova offerta Creami WOW 60GB da 6,99 Euro al mese, oggi è TIM a rendere disponibili i nuovi piani tariffari xTE 5 M, 40 L, 30 XL e 50 XL a una serie di clienti selezionati. Vediamo dunque cosa offrono, a che prezzo e anche fino a quando saranno valide per l’attivazione da parte degli utenti interessati.

Innanzitutto specifichiamo che queste offerte verranno proposte ad personam, di conseguenza solo i clienti scelti dall’operatore telefonico italiano potranno accedervi tramite app MyTIM Mobile, area Fai Da Te MyTIM sul sito ufficiale dell’azienda, servizio clienti 119 o, più semplicemente, direttamente tramite SMS.

Vediamo dunque cosa propongono questi piani tariffari: si parte da TIM xTE 5 M, il quale offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fisso e mobile, niente SMS e 5 Giga di traffico internet (di cui 4 utilizzabili anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea) con streaming video SD a 5,99 Euro al mese. Il resto delle offerte mantiene un format simile, cambiando solo la quantità di Giga e il prezzo: TIM xTE 40 L propone 40 Giga di traffico mobile (di cui 7 anche in Roaming) a 11,99 Euro al mese, mentre TIM xTE 50 XL propone 50 Giga (di cui 10 in Roaming) a 17,99 Euro al mese.

Come potrete capire, si tratta di offerte pensate principalmente per attività online da svolgere in Italia o anche nel resto dell’Europa senza incorrere in tariffe spropositate per la connessione a Internet. Non è nota, invece, almeno secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, alcuna data limite di attivazione di queste offerte.

