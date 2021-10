TIM xTE: le migliori offerte fino a fine ottobre 2021, si parte da 4,99 Euro al mese

Dopo il lancio di TIM Super 10 Gigabit a inizio ottobre su città selezionare per il test della fibra con tecnologia XGS-PON, l’operatore telefonico italiano rilancia una vasta serie di offerte telefoniche xTE a clienti TIM selezionati, con prezzi che partono da 4,99 Euro al mese e pacchetti con minuti illimitati assieme a fino 100 Giga di rete.

Come riportato da MondoMobileWeb, le offerte sono veramente moltissime e differiscono principalmente per Giga offerti e tariffa mensile. La più economica è TIM Entry M e consiste in un pacchetto con minuti di chiamate illimitati verso tutti e 1 Giga di traffico mobile a 4,99 Euro al mese; mancano invece gli SMS, come anche nel resto delle promozioni proposte da TIM.

Seguono dunque in ordine di prezzo pacchetti come TIM xTE 5 M con minuti illimitati e 5 Giga a 5,99 Euro al mese; TIM xTE 10 M New con minuti di chiamate senza limiti e 10 Giga di Internet a 7,99 Euro al mese; interessante è invece TIM xTE 50 M con chiamate senza limiti e 50 Giga di traffico a 7,99 Euro al mese, che però propone l’aumento a 100 Giga al mese in caso di attivazione del servizio Ricarica Automatica entro 60 giorni dall’attivazione della promo.

Tra i pacchetti dal rapporto Giga/prezzo migliore troviamo poi TIM xTE 50 M New con chiamate illimitate e 50 Giga di traffico a 9,99 Euro al mese, oppure TIM xTE 100 M con 100 Giga di traffico mobile a 12,99 Euro al mese. Ricordiamo però che si tratta di offerte proposte ad personam dall’operatore telefonico e, dunque, non possono essere selezionate liberamente e attivate da tutti.

Nel corso di ottobre abbiamo trattato anche l’offerta Very Special a 7,99 Euro al mese proposta dall’operatore virtuale Very Mobile.