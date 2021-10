TIM xTE Unlimited L: pacchetto con tutto illimitato a 18,99 Euro fino al 31 ottobre

A inizio mese abbiamo già avuto occasione di parlare delle offerte TIM xTE disponibili fino a fine ottobre 2021, ma solo a partire dalla giornata di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, all’elenco originale si aggiunge TIM xTE Unlimited L da 18,99 Euro al mese con tutto illimitato.

Come riportato da MondoMobileWeb, questa promozione viene proposta tramite campagna SMS ad alcuni clienti TIM selezionati con un testo simile al seguente: “Scegli xTe Unlimited L e hai minuti, SMS e giga illimitati a 18,99 euro al mese senza costi di attivazione! E se aderisci entro il 31/10, hai anche l’abilitazione gratuita alla navigazione 5G. Per attivare, verificare la copertura e gli apparati abilitati al 5G e leggere tutte le info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, vai su on.tim.it/unlimited-l, in un negozio TIM o nella sezione Offerte per te dell’app MyTIM”.

Insomma, è tutto chiaro: questa offerta ad personam include nel pacchetto mensile minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale e Giga illimitati in 5G, all’inizialmente detta cifra di 18,99 Euro. Per quanto riguarda il Roaming nell’Unione Europea, invece, TIM xTE Unlimited L garantisce 11 Giga mensili. Infine, si segnala che non risultano esserci costi di attivazione, nemmeno per ottenere la scheda SIM; si ricorda, però, che l'offerta vale solamente fino al 31 ottobre 2021.

Restando nel mondo TIM, la società ha lanciato TIM Super Sat, servizio Internet satellitare da 100 Mbps.