Un time lapse ci mostra il futuro della Via Lattea nei prossimi 400.000 anni

L'Agenzia spaziale europea ha creato una nuova simulazione in time-lapse di 60 secondi dell'evoluzione della Via Lattea nei prossimi 400.000 anni, per gentile concessione dell'osservatorio spaziale Gaia dell'ESA.

Nella nuova simulazione è possibile osservare 40.000 stelle, tutte situate entro 325 anni luce dalla Terra. Ogni punto di luce rappresenta un oggetto reale nella Via Lattea e ogni scia luminosa mostra il movimento proiettato di quell'oggetto attraverso la galassia. Le strisce più luminose e più veloci si trovano più vicino al nostro sistema solare, mentre quelle più lente e deboli vivono molto più lontano.

Alla fine dell'animazione, la maggior parte delle stelle sembra essere raggruppata sul lato destro dello schermo, mentre il lato sinistro rimane relativamente vuoto. Questo perché il nostro Sole si muove costantemente, facendo apparire le stelle che passano più raggruppate nella direzione opposta.

"Se ti immagini di muoverti in mezzo a una folla di persone ferme, quelle di fronte a te sembreranno allontanarsi mentre ti avvicini a loro, mentre dietro di te le persone sembreranno sempre più vicine mentre ti allontani da loro", scrivono i ricercatori dell'ESA. "Questo effetto si verifica anche a causa del movimento del sole rispetto alle stelle".

I dati che hanno reso realtà questo time lapse provengono dal terzo rilascio dati ufficiale del satellite Gaia.