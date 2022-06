TIME Magazine e The Sandbox portano Times Square nel metaverso

The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati, e TIMEPieces, iniziativa della community NFT di TIME, hanno annunciato oggi una partnership per sviluppare TIME Square, il primo luogo mai creato da TIME nel metaverso.

Ispirata dallo spirito visivo, dall’energia e dal nome dell’iconica Times Square di New York City, TIME Square sarà costruita sulla LAND acquisita da TIME all’interno di The Sandbox e diventerà la destinazione in cui si svolgeranno meeting, e in cui arte e commercio saranno protagonisti. Il presidente di TIME, Keith A. Grossman, ha rivelato la partnership durante l’evento The Sandbox organizzato a NFT.NYC, il quarto appuntamento newyorkese dedicato al fenomeno e all’industria degli NFT, lanciando anche un invito per un architetto che desideri progettare TIME Square, reinventando appositamente per il metaverso il centro culturale di fama mondiale che ha sede dove si incrociano Broadway, la Settima e la Quarantaduesima Strada.

TIMEPieces si rivolge alla sua vivace community e agli appassionati del metaverso in tutto il mondo per identificare un architetto visionario in grado di reimmaginare quell’iconico landmark come una creazione di voxel. Grossman ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è creare una destinazione che possa diventare il cuore del metaverso. Dal lancio di TIMEPieces nel settembre 2021, ci siamo concentrati sullo sviluppo di una community basata sul Web3 che ha beneficiato dell’incredibile eredità che TIME ha lasciato in 100 anni di storia. Siamo entusiasti di attingere ora a quella comunità mentre cerchiamo di trovare il visionario in grado di progettare TIME Square nel metaverso”.

TIME Square sarà un ambiente inclusivo che fornirà esperienze inimitabili ai titolari di TIMEPieces. La destinazione servirà la community fornendo accesso virtuale a discussioni, eventi, proiezioni di progetti TIME Studios ed a varie esperienze educative. Sebastien Borget, COO e cofondatore di The Sandbox, ha aggiunto: “The Sandbox è spesso associato a una sorta di Manhattan virtuale, uno spazio vibrante pieno di cultura, intrattenimento e marchi celebri, dove chiunque può scoprire, imparare, lavorare, incontrare nuove persone, giocare, ballare e trovare incredibili opportunità. Collaborando con TIME, stiamo aggiungendo TIMEPieces come cuore pulsante e anima di questa Manhattan virtuale, dove presto avrà luogo l’investitura dell’architetto virtuale che progetterà TIME Square, un luogo creativo per brand e creatori”.

