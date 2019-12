Il TIME premia Greta Thunberg: è lei la persona dell'anno!

Nonostante sia stata sconfitta nella corsa al Premio Nobel per la Pace 2019, l'anno che sta per concludersi è stato senza dubbio caratterizzato da Greta Thunberg. La giovane attivista svedese, che di recente ha firmato un importante articolo per una popolare rivista, è stata eletta "Persona dell'Anno" dal settimanale americano TIME, che l'ha messa in prima pagina.

Si tratta di un riconoscimento importantissimo, che premia la battaglia contro i cambiamenti climatici della sedicenne. Greta si aggiunge ad una lunga schiera di potenti del mondo che sono stati eletti "Person of the Year" dal 1927, nel numero conclusivo dell'anno.

Greta ha battuto il presidente Donald Trump, la speaker della Casa Bianca Nancy Pelosi, la talpa che ha dato il via alla procedura d'impeachment contro il tycoon newyorkese ed i manifestanti di Hong Kong.

Il claim scelto dalla redazione è "The power of Youth", il potere della gioventù, un'espressione più volte utilizzata anche dalla stessa Greta in occasione degli scioperi del venerdì.



Il punto cardine del 2019 di Greta è senza dubbio stato il discorso all'ONU, quando in lacrime ha accusato la politica di "aver rubato i sogni della mia generazione. Non vi perdoneremo mai".



La fotografia presente sulla copertina dell'ultimo numero dell'anno di TIME ritrae Greta su una riva a Lisbona, in Portogallo.