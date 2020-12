Timgad: la 'Pompei africana' rimasta sepolta dalla sabbia del Sahara per più di 1000 anni

Di molte città romane non ne è rimasta più traccia o solo piccolissimi frammenti nascosti nelle profondità della terra. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni degne di nota, come la città di Timgad. Creata intorno al 100 d.C., nell'odierna Algeria, rimane strabiliante come la sabbia del Sahara sia riuscita a tenerla in perfette condizioni fino ad oggi.

Chiamata dagli studiosi moderni "la Pompei africana", per via del suo essere stata sepolta dalla sabbia e non dalla lava del Vesuvio, in origine Timgad fu eretta in onore della sorella più amata dell'imperatore Traiano, Ulpia Marciana. Infatti, il nome originale di questa città era "Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi".

Thamugadi, così chiamata nell'Impero, è un perfetto esempio della griglia con cui venivano costruite le città romane e che ancora oggi si può osservare.

La sua passata ricchezza la portò ad essere una delle colonie romane più popolose nel Nord Africa. Questo grazie alla sua posizione strategica e la presenza costante di veterani della campagna partica dell'esercito romano.

Essa era una sorta di città resort per gli ufficiali "in pensione", oltre all'essere un nodo commerciale di fondamentale importanza per l'esportazione del grano africano dal continente verso Roma. Il benessere era tale che persino pagani e cristiani riuscivano a convivere pacificamente.

Il tutto cambiò con la crisi dell'Impero romano d'Occidente intorno al V secolo e l'avanzata delle popolazioni barbariche. In particolare, il nord Africa cominciò ad essere invaso dai Vandali provenienti dalla Penisola Iberica e spinti dalla sempre più forte presenza dei Visigoti nella Gallia settentrionale.

Arrivati nella Mauretania, la zona compresa tra l'odierno Marocco e l'Algeria nordoccidentale, intorno al 429 d.C., i Vandali assediarono Thamugadi, dando inizio alla crisi sempre più vertiginosa della città.

Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, se la datiamo intorno al 476 d.C., Timgad cercò di sopravvivere come centro cristiano e venne rimodellata con delle mura più solide. Tuttavia, il suo abbandono divenne quasi inevitabile durante le invasioni arabe dell'VIII secolo.

L'unico abitante che rimarrà per oltre un millennio sarà la sabbia del deserto del Sahara, che ricoprirà ogni singolo edificio fino all'arrivo dello studioso James Bruce.

Quest'ultimo aveva avuto una prima esperienza come console britannico nella città costiera di Algeri. Dopo una serie di scontri con i suoi superiori londinesi, decise di intraprendere un viaggio per tutto il continente africano con un collega fiorentino, Luigi Balugani.

I due partirono intorno a 1765, appuntando e disegnando ogni luogo nuovo che scoprivano o semplicemente visitavano. Fra questi vi fu anche Timgad.

Si pensa fosse il 12 Dicembre dello stesso anno quando Bruce e Balugani raggiunsero l'antico centro romano, vicino al massiccio montuoso di Aurès. In pochi giorni riuscirono a trovare il famoso arco traiano della città, un anfiteatro e persino alcune sculture "dalla squisita bellezza", come scriverà Bruce nei suoi taccuini.

Nella speranza di ritornare con degli investimenti più massicci da parte delle loro madrepatrie, i due esploratori lasciarono Timgad e proseguirono il loro viaggio, inconsapevoli che in quel luogo non vi avrebbero più messo piede.

Sarà Roman Lambert Playfair, un console britannico sempre ad Algeri, intorno al 1875, che deciderà di rendere omaggio al suo predecessore, provando a dargli il beneficio del dubbio e vedere se avesse ragione quando parlava di una città romana misteriosa sepolta dalla sabbia.

Playfair confermerà la scoperta di Bruce e Balugani, ma solo nel 1881, quando i francesi inizieranno le loro politiche imperialiste nel continente africano, verranno condotti dei veri e propri scavi.