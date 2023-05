TIMMUSIC chiude il 1 Luglio 2023: TIM regala giga agli abbonati

Luglio 2023 sarà costellato dalla chiusura di diversi servizi. A poche ore dalla pubblicazione della notizia relativa alla chiusura de Il Mio Streaming Foto di Apple, anche TIM ha annunciato che a partire dal 1 Luglio 2023 chiuderà il servizio di streaming musicale TIMMusic, anche per i clienti che l’hanno attivato.

Dallo stesso giorno non sarà nemmeno più attiva l’applicazione su TIMVision Box, su mobile ed il relativo sito web e le skill per gli assistenti vocali di Amazon e Google.

TIM spiega che a partire dal 1 Luglio 2023 non sarà possibile effettuare più alcuna operazione tramite TIMVision e per tanto ne consiglia la disinstallazione. Su TIMVision Box, l’app sarà rimossa in automatico con un aggiornamento software che sarà rilasciato successivamente. Non sarà nemmeno più possibile esportare o conservare le playlist create nel corso degli anni.

Chiaramente, sempre dal 1 Luglio 2023 cesseranno anche tutti gli abbonamenti. I clienti interessati sono stati informati tramite un avviso tramite il sito web “News e Modifiche Contrattuali” pubblicato lo scorso 27 Maggio 2023.

I clienti coinvolti nella chiusura di TIMVision avranno anche la possibilità di attivare per tre mesi un’offerta gratuita con 100 gigabyte di internet, attraverso il link presente nel messaggio informativo, entro il 31 Luglio 2023 oppure chiamando il 119 o nei negozi TIM.