TIMVision, dal 1 Settembre 2023 aumentano i prezzi: i dettagli della rimodulazione

TIM ha comunicato tramite il proprio sito web TIM Informa che dal 1 Settembre 2023 “per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato”, il costo mensile dell’offerta TIMVision aumenterà.

Nella fattispecie, l’operatore telefonico ha spiegato che il prezzo aumenterà con un importo compresa tra 1,60 Euro ed 1,99 Euro (IVA Inclusa), in funzione della specifica offerta sottoscritta dal cliente.

TIM evidenzia che “fermo restando quanto appena riportato, si precisa che eventuali promozioni in essere non subiranno alcuna variazione, così come non cambieranno i costi mensili di eventuali altre offerte TV di TIM già attive sulle linee oggetto della suddetta modifica contrattuale”.

Ai clienti interessati dalla rimodulazione sarà inviato un messaggio e sarà inserita una comunicazione nella fattura di linea fissa recapitata a luglio 2023.

Chiaramente, coloro che non intendono accettare la variazione contrattuale potranno recedere dall’offerta TIMVision senza né penali né costi aggiuntivi dando comunicazione entro il 30 Settembre 2023 tramite le varie opzioni a disposizione: richiesta dall’area clienti TIM, raccomandata all’indirizzo TIM – Servizio Clienti - Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma), tramite PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, chiamando il 187 o recandosi in un negozio TIM.

L’operatore sottolinea che in caso di disattivazione coloro che dispongono di un decoder in comodato d’uso dovranno restituirlo entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso inviandolo a TIM S.p.A. c/o SDA Reverse Interporto di Bologna - DC24 SAN GIORGIO DI PIANO 40016 BO.