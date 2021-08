TIMVision annuncia le nuove offerte Calcio e Sport valide fino al 16 Agosto

Con la scadenza delle prime promozioni di TimVision per lo Sport ed il Calcio, la piattaforma d'intrattenimento di TIM ha annunciato le nuove offerte per coloro che intendono affidarsi al servizio per guardare la Serie A e la Champions League.

Le nuove promozioni sono le seguenti:

TIMVision Calcio e Sport , che comprende tutti i contenuti di TIMVision + DAZN con tutta la Serie A ed Europa League ed Infinity+ con la UEFA Champions League: ha un costo di 29,99 Euro al mese per 12 mesi ma fino al 31 Agosto 2021 offre TIM;

, che comprende tutti i contenuti di TIMVision + DAZN con tutta la Serie A ed Europa League ed Infinity+ con la UEFA Champions League: ha un costo di 29,99 Euro al mese per 12 mesi ma fino al 31 Agosto 2021 offre TIM; TIMVision Calco e Sport + Disney+ , include gli stessi servizi di "Calcio e Sport" a cui si aggiunge l'accesso a Disney+: costa 34,99 Euro al mese per 12 mesi, e fino al 31 Agosto 2021 offre TIM;

, include gli stessi servizi di "Calcio e Sport" a cui si aggiunge l'accesso a Disney+: costa 34,99 Euro al mese per 12 mesi, e fino al 31 Agosto 2021 offre TIM; TIMVision Calcio e Sport + Netflix : è uguale a quella precedente, con la differenza che è incluso Disney+ al posto di Netflix: costa 39,99 Euro al mese e fino al 31 Agosto si paga 10 Euro al mese;

: è uguale a quella precedente, con la differenza che è incluso Disney+ al posto di Netflix: costa 39,99 Euro al mese e fino al 31 Agosto si paga 10 Euro al mese; TIMVision Gold: include tutti i contenuti di TIMVision, DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix a 44,99 Euro, e fino al 31 Agosto costa 10 Euro al mese.

In tutti i casi è presente il decoder TIMVision Box, che è in grado di effettuare lo switch al digitale terrestre in caso di problemi di connessione. Le offerte saranno valide fino al 16 Agosto 2021.