TIMVISION: arrivano rimborsi automatici per disservizi DAZN di metà agosto 2022

A fine agosto sono scattati i rimborsi per gli utenti DAZN in seguito ai disservizi visti nella prima giornata di Serie A 2022/23, ma non è finita lì: anche i clienti TIMVISION hanno iniziato a ricevere i rimborsi automatici. TIM ha infatti iniziato a distribuire le comunicazioni dedicate.

Come riportato da MondoMobileWeb, in queste giornate sul sito TIM è apparsa la seguente comunicazione, accessibile nella sezione “Assistenza”: “Comunicazione importante – Indennizzo per difficoltà accesso DAZN 13 e 14 agosto. Tutti i clienti interessati dal disservizio riceveranno una comunicazione via mail da TIM con le informazioni inerenti l’importo dell’indennizzo loro spettante e le relative modalità di accredito. Tale accredito sarà effettuato sulla prima fattura utile per i clienti di rete Fissa, sul metodo di pagamento prescelto per i clienti TIM di rete Mobile e su Carta di Credito per i clienti che non hanno una linea telefonica TIM attiva associata all’offerta TIMVISION. La procedura di rimborso sarà attivata automaticamente, il prima possibile, su tutti i clienti individuati da DAZN che abbiano avuto il disservizio”.

Come si evince dall’avviso ufficiale, i clienti TIMVISION con DAZN incluso riceveranno una e-mail per ottenere l’indennizzo. La modalità di accredito, si specifica, è differente per ciascun cliente e dipende dalla tipologia di utente. Ad esempio, i clienti TIM per la rete fissa riceveranno il rimborso sulla prima fattura, mentre i clienti di rete mobile con TIMVISION abbinato alla scheda SIM otterranno il rimborso al metodo di pagamento già associato alla Ricarica Automatica. Infine, chi non ha altre utenze TIM otterrà l’indennizzo sulla carta di credito.

Il valore dell’indennizzo dipende dal canone mensile pagato per la componente DAZN inclusa nell’offerta TIMVISION.

Nel frattempo, la quinta giornata di Serie A ha visto il nuovo record di ascolti per DAZN.