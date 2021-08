TIMVision Box funziona con il nuovo Digitale Terrestre DVB-T2?

In seguito alla presentazione della nuova offerta TIMVision con DAZN, il colosso delle telecomunicazioni ha anche lanciato il suo nuovo box multimediale per la fruizione dei contenuti tramite app.

Fra le tante funzionalità aggiuntive, il nuovo decoder TIMVision Box consentirà, in alcune zone, lo switch automatico al digitale terrestre delle partite di Serie A in caso di problemi con la rete internet.

Questa peculiarità però ci ha fatto sorgere un dubbio: il nuovo TIMVision Box è compatibile con il nuovo standard Digitale Terrestre DVB-T2 che presto comporterà lo spegnimento di alcuni canali nazionali?

Siamo andati a spulciare il sito ufficiale dell'offerta, in cui sono riportati fra le altre cose anche i dettagli delle promozioni attualmente in vigore. Ebbene, fortunatamente la risposta è si. Se possedete un televisore commercializzato prima del 2017, quindi prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di vendita di hardware compatibile con il nuovo standard, potrete fare a meno di acquistare un decoder aggiuntivo dedicato alla trasmissione digitale terrestre, se avete già aderito a un'offerta TIM che prevede anche l'invio del nuovo TIMVision Box.

