TIMVision Calcio e Sport, le nuove offerte di TIM per Serie A e streaming

Le offerte Calcio e Sport di TIMVision che TIM ha reso disponibili nella prima metà di agosto ora sono cambiate. Con il termine della loro validità dato alla giornata di ieri, lunedì 16 agosto 2021, la piattaforma di intrattenimento dell’azienda di Luigi Gubitosi da oggi rilascia ai potenziali clienti nuovi prezzi per i medesimi pacchetti.

L’aggiornamento delle offerte prevede dunque la disponibilità dei seguenti pacchetti:

TIMVISION Calcio e Sport include nel piano base i contenuti di DAZN e Infinity+, per vedere dunque tutta la Serie A, l’Europa League e la UEFA Champions League, e viene proposta al prezzo di 29,99 Euro al mese per 12 mesi , con rinnovi successivi a 34,99 Euro al mese;

include nel piano base i contenuti di DAZN e Infinity+, per vedere dunque tutta la Serie A, l’Europa League e la UEFA Champions League, e viene proposta al prezzo di , con rinnovi successivi a 34,99 Euro al mese; TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ aggiunge al suddetto piano l’accesso al servizio di streaming di casa Disney, il tutto al costo di 34,99 Euro al mese per 12 mesi , con rinnovi successivi a 39,99 Euro al mese;

aggiunge al suddetto piano l’accesso al servizio di streaming di casa Disney, il tutto al costo di , con rinnovi successivi a 39,99 Euro al mese; TIMVISION Calcio e Sport con Netflix viene invece proposto al prezzo di 39,99 Euro al mese per 12 mesi , mentre successivamente si rinnoverà a 44,99 Euro al mese;

viene invece proposto al prezzo di , mentre successivamente si rinnoverà a 44,99 Euro al mese; TIMVISION Gold, che include invece DAZN, Disney+, Netflix e Infinity+, è disponibile al costo di 44,99 Euro al mese per 12 mesi, mentre i rinnovi successivi costeranno 49,99 Euro al mese.

Per ognuno di questi pacchetti è prevista la dotazione del decoder TIMVision Box in comodato gratuito e i costi di attivazione complessivi sono pari a 55,99 Euro, di cui 19,99 Euro di anticipo una tantum e i restanti 36 Euro rateizzati in 12 rate da 3 Euro già inclusi nel prezzo mensile dell’offerta. Si segnala, inoltre, che grazie al decoder TIMVision Box potrete vedere le partite di Serie A tramite il canale televisivo di backup di DAZN sul digitale terrestre se dovessero presentarsi problemi con la connessione Internet di casa.

A proposito di DAZN, recentemente la Lega Serie A ha dato il via libera all’accordo DAZN-Sky per trasmettere le partite nei locali pubblici.