TIMVISION Calcio e Sport, la nuova offerta offre la doppia visione di DAZN a 19,99 Euro

A pochi giorni dal lancio della nuova offerta TIMVision con Calcio e Sport, arriva oggi un'interessante novità. Come spiegato dai colleghi di Calcio E Finanza, è disponibile una nuova promozione TIMVision con DAZN Plus.

Il giornale osserva che coloro che si abboneranno entro il 30 Luglio all'offerta "TIMVision Calcio e Sport" al prezzo di 19,99 Euro al mese per i dodici mesi successivi, riceveranno anche il pacchetto DAZN Plus che come noto permette di accedere alla piattaforma di OTT da due dispositivi in contemporanea su IP differenti e quindi non sotto la stessa connessione.

L'indicazione arriva direttamente dalle note dell'offerta, dove si legge che "la Serie A TIM con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva), tutte le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League e tanto altro sport…in promozione, su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente fino al 31/10/22". Probabilmente, dal 1 Novembre 2022 in poi si passerà alla promozione standard e classica inclusa nel nuovo listino DAZN attivo dal 2 Agosto 2022. Non è però da escludere che TIM decida di prorogare la promozione, la al momento della stesura della notizia non sono arrivate indicazioni a riguardo e per tanto vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.