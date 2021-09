TIMVision Calcio e Sport: ultime ore dell'offerta per Serie A e Champions League

Scadranno alle 23:59 di oggi le offerte di TIMVision per Calcio e Sport lanciate dalla piattaforma di TIM in occasione della pausa delle nazionali e comunicata agli utenti tramite uno spot con protagonisti Lino Banfi e Roberto Mancini.

Di seguito il listino delle promozioni attive per tutta la giornata di oggi:

TIMVision Calcio e Sport con DAZN ed Infinity+ : 19,99 Euro al mese per quattro mesi, poi 29,99 Euro al mese;

: 19,99 Euro al mese per quattro mesi, poi 29,99 Euro al mese; TIMVision Calcio e Sport + Disney+ : 24,99 Euro al mese per quattro mesi, poi 34,99 Euro al mese;

: 24,99 Euro al mese per quattro mesi, poi 34,99 Euro al mese; TIMVision Calcio e Sport + Netflix : 29,99 Euro al mese per quattro mesi, poi 39,99 Euro al mese;

: 29,99 Euro al mese per quattro mesi, poi 39,99 Euro al mese; TIMVision Gold con DAZN, Mediaset Infinity+, Netflix e Disney+: 34,99 Euro al mese per quattro mesi, poi 44,99 Euro almese.

Per i clienti che effettuano l'attivazione delle offerte su una SIM mobile, è previsto 1 Gigabyte di traffico dati incluso.

Dalla giornata di domani, quindi, si torna ai prezzi pre-offerte, che partono da 29,99 Euro al mese per il bundle comprensivo solo di DAZN ed Infinity+.

La scadenza ricade proprio a poche ore dal ritorno in TV della Champions League, che viene trasmessa anche in streaming su Infinity+ oltre che su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, su Canale 5 e su Prime Video.