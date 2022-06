TIMVision, disponibile la nuova offerta con Netflix, Disney+, DAZN ed Infinity+

A stretto giro dall’annuncio del nuovo listino prezzi targato DAZN, TIM ha tolto il velo dall’offerta TIMVision Gold comprensiva di Netflix, Disney+, DAZN, Infinity+ e l’intrattenimento classico di TIMVision.

Come si può leggere direttamente sul sito web ufficiale di TIMVision, l’offerta ha un prezzo di 10 Euro al mese fino al 31 Agosto 2022, dopo di che passa a 30,99 Euro al mese per dodici mesi fino al 1 Settembre 2023, quando passerà a 45,99 Euro al mese.

Nelle condizioni si legge che i pacchetti inclusi sono i seguenti:

TIMVISION del valore di 6,99€/mese

DAZN del valore di 29,99€/mese

Disney+ del valore di 8,99€/mese

Infinity+ del valore di 7,99€/mese

Netflix (Piano Standard) del valore di 12,99€/mese

E’ previsto anche un contributo di attivazione da pagare una tantum di 19,99 Euro, che però è in promozione a 9,99 Euro per i clienti che al momento dell’attivazione dell’offerta sono già in possesso del TIMVision Box a noleggio, in comodato o di proprietà acquistato da TIM tramite pagamento rateizzato.

L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti TIMVision ed a coloro che hanno già TIMVision Light. Ovviamente, è necessario essere provvisti di un servizio internet di rete fissa per poter accedere. Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagine dell'offerta dove è disponibile il PDF con termini e condizioni.