TIMVision, disponibile la nuova promozione per i clienti Sky e DAZN

TIMVision rilancia e lancia un nuovo pacchetto con prezzo ancora più competitivo per la promozione TIMVision Gold, attivabile dai clienti Sky e DAZN e che propone un prezzo ancora più competitivo nei primi tre mesi.

L'offerta in questione, attivabile fino al 28 Novembre 2021, include DAZN, Disney+, Netflix e dodici mesi di Infinity+ a 10 Euro al mese per i primi tre mesi per poi passare a 29,99 Euro al mese fino al 30 Settembre 2022, dopo di che si rinnoverà al costo standard di listino di 44,99 Euro al mese.

Previsto anche un costo di attivazione di 45,99 Euro, con anticipo di 9,99 Euro e la restante parte (36 Euro) rateizzata in 12 rate mensili da 3 Euro ciascuna e già inclusa nel costo mensile finale.

Nel bundle, come dicevamo poco sopra, è incluso anche il servizio Infinity+ di Mediaset a costo zero, e dopo dodici mesi sarà disattivato in automatico. In questo modo, di fatto, per tutta la stagione in corso sarà possibile accedere alla visione di 104 partite di Champions League in streaming. Gli utenti avranno ovviamente anche la possibilità di riattivarlo a 7,99 Euro aggiuntivi.

Incluso nell'offerta troviamo anche il TIMVision Box di cui abbiamo parlato su queste pagine e che prevede anche il DVB-T2.